A carga de maconha foi abastecida em Foz do Iguaçu e estava indo em direção de São Paulo - Divulgação/PF

A carga de maconha foi abastecida em Foz do Iguaçu e estava indo em direção de São PauloDivulgação/PF

Publicado 15/05/2026 21:35

Um caminhão que carregava feno foi apreendido com 4,5 toneladas de maconha perto de Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação foi feita pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar do Paraná na noite quinta-feira (14).

O suspeito foi preso em flagrante com os 4.572 kg de drogas. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e relatou que o destino final do entorpecente era a cidade de São Paulo. A droga teria sido carregada em Foz do Iguaçu e foi parada na cidade de Santa Tereza do Oeste.



O veículo e o suspeito foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, para os procedimentos cabíveis.