A carga de maconha foi abastecida em Foz do Iguaçu e estava indo em direção de São PauloDivulgação/PF
O veículo e o suspeito foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, para os procedimentos cabíveis.
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