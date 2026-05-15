Homem pegou 8 caixas de muçarela fatiada da marca Ibituruna, 2 pedaços de muçarela e um vidro de leite fermentado - Facebook/ Reprodução

Homem pegou 8 caixas de muçarela fatiada da marca Ibituruna, 2 pedaços de muçarela e um vidro de leite fermentadoFacebook/ Reprodução

Publicado 15/05/2026 20:19

Preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (14), um homem tentou furtar o equivalente a aproximadamente R$8,9 mil em queijo muçarela. O caso aconteceu em um mercado do bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga (MG), na região do Vale do Rio Doce.

O suspeito, de 44 anos, colocou em seu carrinho oito caixas de muçarela fatiada da marca Ibituruna, dois pedaços de muçarela e um vidro de leite fermentado. Depois, rumou à rua, tentando sair do estabelecimento sem pagar por sua conta, que totalizava R$ 8.972,60. Os seguranças do mercado perceberam a movimentação e impediram o furto. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Segundo funcionários, esta não foi a primeira vez que esse mesmo sujeito furtava o mercado. Ele tentava seguir a mesma estratégia que aplicou anteriormente.