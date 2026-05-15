Bolsonaro está realizando de fisioterapia motora leve diariamente e usando tipoiaTânia Rêgo / Agência Brasil
Bolsonaro apresenta quadro de instabilidade no equilíbrio corporal, dizem médicos ao STF
Também foi identificada uma alteração leve na parte inferior do pulmão esquerdo
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