Fim de semana será de tempo instável em Santa CatarinaRicardo Wolffenbuttel/Secom-SC
Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento em Santa Catarina
Risco de alagamentos e enxurradas é moderado, segundo a Defesa Civil
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