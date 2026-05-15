Fim de semana será de tempo instável em Santa Catarina - Ricardo Wolffenbuttel/Secom-SC

Fim de semana será de tempo instável em Santa CatarinaRicardo Wolffenbuttel/Secom-SC

Publicado 15/05/2026 18:44

Santa Catarina deverá ter temporais e ventos fortes a partir do domingo, 17, em razão da formação de um ciclone extratropical na região costeira, segundo informações da Defesa Civil do estado. No sábado, 16, as chuvas deverão ficar mais concentradas nas regiões próximas ao Paraná. No entanto, pancadas isoladas podem ocorrer em outras partes do estado.

“No domingo (17), a formação de um ciclone extratropical na costa catarinense favorece a ocorrência de temporais isolados, com chuva forte em curto período, raios e rajadas de vento”, destacou a Defesa Civil em informe.

De acordo com o órgão, as chuvas começarão, no domingo, pelo oeste durante a manhã e avançarão para as demais regiões ao longo da tarde e da noite. “O risco de alagamentos e enxurradas é moderado, com maior atenção para o Oeste, o Meio-Oeste, os Planaltos, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o Norte catarinense”, disse a Defesa CIvil.

O sistema deverá se deslocar para o alto-mar na segunda-feira, 18, mas os efeitos seguirão atuando em Santa Catarina. O tempo permanecerá fechado e com chuva persistente no Litoral Sul, na Grande Florianópolis, no Baixo Vale do Itajaí e no Litoral Norte, com risco de alagamentos pontuais.

Com a passagem do ciclone, uma nova massa de ar frio chegará ao Sul do Brasil entre terça, 19, e quarta-feira, 20. As temperaturas deverão cair de forma acentuada em todas as regiões de Santa Catarina, com possibilidade de valores negativos nas áreas mais altas do estado. O frio deverá persistir por alguns dias ao longo da próxima semana.