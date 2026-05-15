Anvisa submente a uma nova avaliação após pedido de verificação por parte da Ypê - Torvim/stock.adobe.com

Anvisa submente a uma nova avaliação após pedido de verificação por parte da YpêTorvim/stock.adobe.com

Publicado 15/05/2026 20:41

Rio - A empresa de produtos de limpeza Ypê anunciou que não vai mais fornecer ressarcimentos de produtos contaminados após decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta sexta-feira (15). O anúncio da devolução do dinheiro aos consumidores havia sido feito ainda pela manhã. Apesar da interrupção do recolhimento dos produtos, a Anvisa manteve a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos detergentes, sabões líquidos e desinfetantes dos lotes com final 1.

Em uma fiscalização da Anvisa, foi identificada a bactéria Pseudomonas aeruginosa. Apesar de não representar alto risco, grupos mais vulneráveis como recém-nascidos e idosos podem ser infectados. Ela é considerada perigosa devido à alta resistência a antibióticos. O anúncio do recolhimento foi feito no dia 7 de maio.

A Anvisa submeterá os produtos a uma nova avaliação. Caso seja constatado risco de contaminação, o ressarcimento deverá voltar a ser feito, assim como o recolhimento da mercadoria.

A investigação foi motivada por denúncias recorrentes da concorrente Unilever, que levaram inicialmente a um recolhimento voluntário para garantia da condição dos produtos e, posteriormente, uma avaliação que constatou falhas no processo de fabricação, além da identificação de lotes contaminados.