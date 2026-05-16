Eleitores de Lula e Bolsonaro consideram ter feito a melhor escolha em 2022Ricardo Stuckert/Divulgação e Presidência da República
Datafolha: maioria absoluta de eleitores não se arrepende de voto em Lula ou Bolsonaro em 2022
Pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre terça e quarta-feira
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O Indicado pelo PL para a disputa à Presidência da Repíblica participou do lançamento da pré-candidatura do deputadio federal Guilherme Derrite ao Senado por São Paulo
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