Possível indicação de Simone Maruqetto como vice na chapa de Flávio Bolsonaro seria um aceno aos católicosVinicius Loures/Agência Câmara
Cotada para vice, deputada Simone Marquetto se encontra com Flávio Bolsonaro
Parlamentar é ligada à Igreja Católica e tem papel de liderança religiosa na Câmara
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