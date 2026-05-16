Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 16/05/2026 07:37 | Atualizado 16/05/2026 07:39

A Mega-Sena sorteia, na noite deste sábado (16), as seis dezenas do concurso 3.009. A cerimônia acontece partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. Como ninguém acertou os seis números do último concurso, o prêmio está acumulado em R$ 65 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 20h pelo site oficial da Caixa Econômica ou em casas lotéricas. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Suspensão dos sorteios

Os concursos regulares da Mega-Sena serão interrompidos por uma semana, a partir deste domingo (17) até o dia 24 de maio. Todas as apostas realizadas na Mega-Sena passarão a ser exclusivas para o sorteio especial de 30 anos.

A premiação da Mega-Sena 30 Anos deve chegar a pelo menos R$ 200 milhões. Por se tratar de um sorteio especial, o valor não acumula: se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio é redistribuído para as faixas seguintes.