Em cenário de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro tem 35%, em empate técnicoReprodução
Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 45% no 2º turno
Maioria das entrevistas realizadas pela pesquisa aconteceu antes da divulgação de áudios do senador para Daniel Vorcaro
Vídeo: chileno é preso no Aeroporto de Guarulhos após ofensas racistas e homofóbicas
Ataque foi direcionado a um comissãrio da Latam
Avaliação negativa do governo cai para 39%, aponta Datafolha
Já os eleitores que consideram o desempenho do petista bom ou ótimo somam 30%
Desabamento de prédio deixa ao menos um morto em Salvador
Bombeiros realizam buscas para localizar dois desaparecidos
Flávio Bolsonaro reforça intenção de manter candidatura
Senador afirmou que não vai 'desistir de lutar pelo Brasil'
Desembargadora afastada há dois anos recebeu R$ 1,3 milhão de salários
Magistrada foi alvo da Operação Faroeste e é acusada de receber propinas
Zema diz que crítica a Flávio por áudio com Vorcaro é página virada e que não houve ruptura
Ex-governador de Minas afirmou que é próximo e continua respeitando a família Bolsonaro
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