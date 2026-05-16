Anvisa suspendeu fabricação, comercialização e distribuição de produtos da Ypê em 7 de maio - Torvim/stock.adobe.com

Anvisa suspendeu fabricação, comercialização e distribuição de produtos da Ypê em 7 de maio Torvim/stock.adobe.com

Publicado 16/05/2026 11:30

A Ypê emitiu comunicado, nesta sexta-feira (15), para orientar clientes sobre como pedir o reembolso ou fazer a troca de produtos barrados por risco à saúde. A medida ocorre após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manter a suspensão da fabricação, distribuição e venda de lotes de produtos, com final 1

Na tarde da sexta-feira, a Ypê suspendeu o ressarcimento de consumidores, mas desistiu da decisão e informou, em nota publicada no Instagram às 19h, que o atendimento seria mantido.

Para obter o reembolso ou fazer a troca, os clientes deverão entrar no site da empresa e preencher o formulário, que pede a chave Pix do consumidor e informações sobre os produtos. Posteriormente, equipes responsáveis farão o estorno do valor do produto adquirido.

Em comunicado, a empresa afirma que os produtos passam por análise internas e que são "seguros para o consumidor".

"A empresa reitera que, de acordo com os controles e análises internas realizados pela Ypê, os produtos são seguros para o consumidor. Ainda assim, a companhia propôs à Anvisa apresentar testes realizados por laboratórios independentes autorizados pela agência, de todos os lotes já colocados no mercado, para garantir a segurança dos mesmos e sua consequente liberação para uso o mais rápido possível", informou a companhia, em comunicado.



A determinação da Anvisa, de 15 de maio, estabeleceu que os produtos lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lote final 1, elencados na Resolução 1.834/2026, não precisariam mais ser recolhidos neste momento, mas deverão permanecer guardados até a emissão de novos laudos de laboratórios independentes.



Entenda o caso

No último dia 7, a Anvisa suspendeu fabricação, comercialização e distribuição de lotes de produtos da marca Ypê com numeração final 1. A lista inclui detergente, sabão líquido para roupas e desinfetantes.



Um dos principais problemas é a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, que é resistente a antibióticos e pode causar uma série de problemas em pessoas imunocomprometidas, desde infecção urinária até infecção respiratória em pessoas com problemas crônicos de pulmão, como enfisema, ou em pessoas submetidas a tratamento com cateter na veia.



Confira a lista de produtos contaminados com lotes que terminam em 1



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- Lava Roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

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- Desinfetante Bak Ypê

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- Lava roupas Tixan Power ACT