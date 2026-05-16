Felipe Gebra Pasquini era natural de Araçatuba (SP) - Reprodução / Instagram

Felipe Gebra Pasquini era natural de Araçatuba (SP)Reprodução / Instagram

Publicado 16/05/2026 11:57

Um estudante de 20 anos de idade morreu após passar mal em uma sala de aula, nesta sexta-feira (15), na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no Mato Grosso do Sul. O jovem era natural de Araçatuba (SP) e cursava Engenharia de Energia.

Segundo a instituição, Felipe Gebra Pasquini desmaiou na sala por volta das 9h. Um aluno acionou o Samu e a Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil da universidade (DISCE), que enviou um enfermeiro ao local.

O profissional observou que o estudante estava com os lábios roxos e apresentava movimentos respiratórios irregulares, e prestou os primeiros socorros, incluindo manobras de reanimação. Alunos de cursos da área da saúde apoiaram o atendimento.

O Samu chegou ao campus cerca de quinze minutos depois e deu continuidade ao socorro. A equipe encaminhou o estudante ao Hospital da Vida, em Dourados, onde o óbito foi constatado.

Não se sabe se Felipe possuía condições de saúde que possam ter relação com o mal súbito.

Em nota divulgada pela família, Felipe é descrito como "dono de um coração absurdamente bonito" e que tinha "um jeito de existir que fazia o mundo parecer menos duro".

Nota de pesar divulgada pela família de Felipe Reprodução / Instagram

A Universidade Federal da Grande Dourados suspendeu as atividades acadêmicas na sexta-feira e decretou luto oficial de três dias. "A situação causou profunda comoção na comunidade universitária. Em sinal de respeito e luto, a UFGD suspendeu as atividades acadêmicas nesta sexta-feira e decretou luto oficial de três dias.", informou a instituição.

O Centro Acadêmico de Engenharia de Energia manifestou pesar pela morte de Felipe e disse que o estudante "será lembrado por sua trajetória e presença em nossa comunidade acadêmica".

Despedida

Felipe Gebra Pasquini será velado a partir das 17h30 deste sábado (16) em uma cerimônia organizada pela Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, no auditório Wilson Valentim Biasotto, na universidade.

Em seguida, o corpo seguirá para a cidade natal do estudante, para a despedida da família. O pró-reitor acompanhará a viagem até Araçatuba.



