Milton Naves estreiou como narrador esportivo aos 17 anosX (antigo Twitter)/Reprodução
Ícone do rádio esportivo mineiro, Milton Naves morre aos 70 anos
Narrador participou da cobertura de nove Copas do Mundo pela Itatiaia
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Aldo Rebelo diz que sua pré-candidatura à Presidência pelo DC está mantida
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Fundo de aliado de Eduardo Bolsonaro comprou casa em cidade onde filho do ex-presidente vive nos EUA
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