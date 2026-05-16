Milton Naves estreiou como narrador esportivo aos 17 anos - X (antigo Twitter)/Reprodução

Milton Naves estreiou como narrador esportivo aos 17 anosX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 16/05/2026 17:31

Um dos mais importantes nomes do rádio esportivo de Minas Gerais, o narrador e apresentador Milton Naves morreu neste sábado, 16, aos 70 anos. A família confirmou a morte com uma publicação no perfil do profissional na rede social X, sem revelar a causa.

Segundo a Rádio Itatiaia, veículo onde ele trabalhou por quatro décadas, o velório ocorre no Funeral House, na Avenida Afonso Pena, 2158, bairro Funcionários, em Belo Horizonte, até as 19h deste sábado. O corpo será cremado.

Nascido em Ilicínea, a cerca de 330 quilômetros da capital mineira, em 26 de dezembro de 1955, Milton Amaral Naves se mudou, ainda na infância, para Alfenas, também no sul de Minas Gerais. Lá, realizou o sonho de se tornar narrador esportivo aos 17 anos, pela Rádio Cultura. A primeira transmissão foi um jogo entre Flamengo e Caldense, por um torneio amistoso que marcou a inauguração do Estádio Francisco Leite Vilela, em 1977.

Dois anos depois, foi para a Rádio Guarani, de Belo Horizonte, chegando em seguida à Itatiaia, aos 21 anos, onde consagrou o bordão Show de Bola. Abria as transmissões dizendo: "Estou fazendo o que gosto, transmitindo um jogo de bola”.

Pela emissora mineira, trabalhou em 13 Copas América e nove Copas do Mundo, sendo a primeira em 1982 e última em 2018. Cobriu seis finais. Uma delas a do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, em 2002, no Japão. Narrou, também, a conquista do ouro olímpico do futebol masculino nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Além disso, foi apresentador do Rádio Esportes, programa esportivo da hora do almoço, até 2022.

Por meio das redes sociais, os três principais clubes de futebol de Minas Gerais manifestaram pesar pelo falecimento de Milton. Tanto Cruzeiro como Atlético-MG destacaram que o profissional foi voz presente na cobertura dos times. Já o América-MG ressaltou que o apresentador eternizou "momentos inesquecíveis" da história, citando a narração do gol que decretou a conquista do título brasileiro da Série B em 1997.