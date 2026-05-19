Sete dos nove vereadores viajaram a Brasília para participar da Marcha em Defesa dos Municípios - Câmara Municipal Nova Tebas / Reprodução

Sete dos nove vereadores viajaram a Brasília para participar da Marcha em Defesa dos MunicípiosCâmara Municipal Nova Tebas / Reprodução

Publicado 19/05/2026 19:47

Rio - Uma sessão da Câmara Municipal de Nova Tebas, na região central do Paraná, durou menos de 20 segundos na segunda-feira (18). O encerramento relâmpago ocorreu porque apenas um dos nove vereadores compareceu ao plenário da cidade, que tem 6,9 mil habitantes.

Veja o vídeo:

Sessão da Câmara dos Vereadores durá 20 segundos após somente um vereador aparecer



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/90MndGomli — Jornal O Dia (@jornalodia) May 19, 2026 O flagrante foi registrado em vídeo na transmissão oficial do Legislativo nas redes sociais. As imagens mostram o vice-presidente da Casa, Vanderley Borgert (PP), ao lado de um assessor jurídico. O parlamentar começou a sessão de forma ordinária e, ao constatar a ausência dos colegas e a falta de quórum, encerrou a reunião. O flagrante foi registrado em vídeo na transmissão oficial do Legislativo nas redes sociais. As imagens mostram o vice-presidente da Casa, Vanderley Borgert (PP), ao lado de um assessor jurídico. O parlamentar começou a sessão de forma ordinária e, ao constatar a ausência dos colegas e a falta de quórum, encerrou a reunião.

''Invocando a presença de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária. Considerando a falta de quórum regimental, declaro fracassada a sessão. Agradeço a todos por acompanharem nossas sessões. Boa noite a todos.'', finaliza o vereador.

Em nota, a Câmara declarou que sete dos nove vereadores viajaram a Brasília para participar da Marcha em Defesa dos Municípios.