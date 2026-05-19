Sete dos nove vereadores viajaram a Brasília para participar da Marcha em Defesa dos MunicípiosCâmara Municipal Nova Tebas / Reprodução
O flagrante foi registrado em vídeo na transmissão oficial do Legislativo nas redes sociais. As imagens mostram o vice-presidente da Casa, Vanderley Borgert (PP), ao lado de um assessor jurídico. O parlamentar começou a sessão de forma ordinária e, ao constatar a ausência dos colegas e a falta de quórum, encerrou a reunião.
Sessão da Câmara dos Vereadores durá 20 segundos após somente um vereador aparecer— Jornal O Dia (@jornalodia) May 19, 2026
Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/90MndGomli