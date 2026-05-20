Michelle cumprimentou Moraes com um abraço na posse de Kassio Nunes como presidente do TSEPR / Montagem / Reprodução
Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro
Após evento em Brasília, ex-primeira-dama publicou em sua rede social uma mensagem sobre perdão, citando trechos bíblicos
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