Recursos do Google e o Facebook pedem esclarecimento da data em que as medidas entram em vigorDivulgação
STF pauta recursos contra decisão que ampliou responsabilidade de big techs
Empresas de tecnologia devem providenciar ações contra conteúdos ilícitos publicados por usuários
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Manifestação no Aeroporto de Guarulhos pede fim da escala 6x1
Para sindicatos, ato serviu para denunciar jornadas exaustivas
Relator do fim da 6x1 quer propor 'regime específico' para quem recebe acima de R$ 16 mil
Leo Prates quer garantir 'mais direitos' para este segmento
Primeira mulher trans a passar por redesignação sexual no Brasil morre aos 80 anos
Núcleo Trans da Unifesp destaca que ela era chamada de 'monstro', 'prostituta' e 'doente mental' pelo próprio Estado
Novas medidas do governo reforçam proteção das mulheres na internet
Decreto determina deveres das plataforma digitais diante de violência
Empresária diz que nunca repassou dinheiro do Careca do INSS para Lulinha em depoimento à PF
Roberta Luchsinger admitiu ter prestado serviços e revebido pagamentos do empresário
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