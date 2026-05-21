Mulher seguiu para o Hospital Municipal de Ibirité - Reprodução / Google Street View

Mulher seguiu para o Hospital Municipal de IbiritéReprodução / Google Street View

Publicado 21/05/2026 10:22

Um jovem, de 22 anos, matou o pai, de 47, a facadas, na noite desta quinta-feira (21), para defender a mãe, que sofria agressões, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, o homem chegou em casa alcoolizado, exaltado e fazendo xingamentos, quando enforcou a mulher. Nesse momento, o filho reagiu. Segundo o relato, ele pegou uma faca na pia e atacou o pai para interromper o ataque. O rapaz afirmou que não tinha intenção de matar, mas apenas proteger a mãe, porque "não aguentava mais a situação".

Os agentes foram acionados para uma ocorrência envolvendo uma vítima de facadas. No local, o homem foi encontrado dentro da residência, ensanguentado, sem roupas e com ferimentos pelo corpo. A vítima morreu na residência.

A mulher contou que vivia havia cerca de 30 anos com o marido e sofria violência doméstica desde o início do relacionamento. De acordo com ela, os filhos cresceram presenciando as agressões do marido, que ficava mais violento quando estava sob efeito de álcool e cocaína.

A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local. A mulher seguiu para o Hospital Municipal de Ibirité. O filho acabou preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão da cidade.