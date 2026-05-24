Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) rejeitou pedidos de recurso e encerrou disputa judicialTRT-MG / Reprodução
Justiça condena empresa que instalou câmeras em banheiro de funcionários
Fábrica alimentícia deverá pagar R$ 20 mil por violar privacidade e manter rotina de humilhações contra trabalhadores
Mãe de Gabriel Ganley diz que morte foi ‘fatalidade’ e informa que velório será fechado
Fisiculturista será cremado nesta segunda-feira (25)
PL que veta criança em evento LGBTQIA+ é inconstitucional, diz jurista
Texto foi aprovado esta semana na Câmara dos Vereadores de São Paulo
Após morte, web resgata vídeo de Gabriel Ganley sobre mal estar com uso de insulina; assista
Fisiculturista foi encontrado sem vida caído no chão da cozinha, neste sábado (23)
Acidente entre ônibus e carreta seguido de incêndio deixa ao menos oito mortos em Minas Gerais
Até o momento, há a confirmação de que outras 10 pessoas ficaram feridas
Morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como suspeita
Influenciador faleceu neste sábado (23)
Dino nega pedido de soltura de Deolane Bezerra
Decisão do ministro diz que prisão de advogada é legal