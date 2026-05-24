Gabriel Ganley morreu aos 22 anos - Reprodução / Instagram

Gabriel Ganley morreu aos 22 anosReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2026 16:14

Após a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, internautas resgataram Stories, do Instagram, recentes do atleta em que ele contava a experiência de quase morte ao fazer uso da dose errada de insulina.



Ganley foi encontrado morto no chão da cozinha em que morava, neste sábado (23). A causa oficial da morte não foi divulgada, mas, de acordo com o Portal Léo Dias, o influenciador sofreu um quadro de hipoglicemia, condição em que o nível de açúcar no sangue cai abaixo de 70 mg/dL.



Nos Stories resgatados, feitos há poucos dias antes da morte, Ganley relatou que estava com um amigo em casa quando começou a passar mal. Devido à confusão mental, ele não percebeu de imediato que estava entrando em um quadro de hipoglicemia.



“Tomei [a insulina] quando saí da academia. Cheguei em casa e fui fazer a comida. Para mim, demorava uma hora e pouca para bater. A primeira onda da insulina dá uma acalmada. Eu sentei no sofá, a comida já estava terminando de ser feita. Quando alguém vem na minha casa, eu quero servir a pessoa, fazer as paradas, só que começou a me dar muita confusão mental. Eu não conseguia focar o olhar, ficava meio vesgo”, disse.



Como aquela não havia sido a primeira vez que fazia uso da insulina, ele achou que o quadro era normal. “Eu já tinha tomado insulina, já tinha dado confusão mental, achei que estava de boa. Eu estava sentado no sofá e, na minha cabeça, eu estava pensando: pô vou ser abusadão com o Mahhtla, pedindo para ele colocar meu prato. Eu só tinha feito uma refeição no dia, porque queria juntar para comer legal no pós-treino”, contou.



Segundo o atleta, ele teve um lapso de memória de 20 minutos e percebeu que estava passando mal apenas quando o amigo entregou para ele um prato de arroz enquanto fazia uma ligação de vídeo para o treinador.



“Eu estava alucinado sem saber. Na minha cabeça, estava uma brisa de que ele estava querendo sabotar a minha preparação, muito doido. Fui perceber que estava dando m*rda, quando vi ele falando com o Rambo e me entregando banana. Eu [pensei]: mas não tem banana na dieta, só que você não consegue falar, enrola a língua. Eu estava tão doido que eu comecei a falar: pode ir embora, porque ele já estava querendo meter o pé. Só que eu não percebi que estava passando mal. Não consegui nem levantar do sofá. Ele me contou algumas coisas que eu nem lembro”, relatou.



Neste momento, ele percebeu que estava suando muito, mas com frio. “Eu queria pedir um casaco, só que não conseguia falar”, disse. O amigo foi orientado pelo treinador a dar açúcar para Ganley, mas, de acordo com o atleta, ele não tinha nada doce em casa, devido à dieta.



“Só tinha um restinho de mel, já cristalizado. Só começou a passar quando ele fez uma mistura de farinha de arroz com whey. Que doideira, porque nunca tinha dado m*rda assim. E eu nem sei se daria me*rda, porque eu não percebi que estava dando m*rda. Na minha cabeça, estava tudo sob controle”, afirmou.



Apesar de ter passado mal, no entanto, Ganley chegou a dizer que o uso da insulina fez bem para a definição do corpo dele. “Só que foi muito bom para o shape. Foi um p*ta treino e a insulina jogou todo o carboidrato para dentro do músculo. Hoje eu acordei com shape animal e mais leve. Doideira. O shape hoje está sinistro. Tô começando a gostar”, falou, na ocasião.



Gabriel Ganley foi encontrado morto por um amigo. Em nota, a SSP afirmou apenas que um "jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado, na Rua da Mooca, na zona leste da capital". De acordo com a nota, a vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. "Não foram encontrados sinais aparentes de violência no local. A perícia foi realizada no local. O caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas)".



Considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário "maromba" no Brasil, sua morte gerou grande comoção entre fãs, atletas e a comunidade esportiva nacional. Ainda não há informações sobre velório e enterro.