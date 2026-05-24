Acidente entre caminhão e ônibus seguido de incêndio deixou várias vítimas na BR-251, em MGDivulgação / CBMMG
Os bombeiros informaram que cinco corpos carbonizados ficaram presos às ferragens dos veículos. Outras 10 vítimas foram socorridas com vida pelo Samu.
Inicialmente, as autoridades haviam confirmado cinco mortes, mas o número foi atualizado ao longo da manhã para oito vítimas fatais.
O ônibus havia saído de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e seguia para Aracaju, em Sergipe. Já a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior de São Paulo.
Segundo a PRF, a carreta não registrou mortes entre os ocupantes
Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais atuaram no local. A rodovia ficou totalmente interditada e foi liberada por volta das 16h, causando um engarrafamento de cerca de 70 quilômetros.
A BR-251, conhecida como Rodovia Júlio Garcia, liga o litoral da Bahia à região Centro-Oeste do País, atravessando Minas Gerais.
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