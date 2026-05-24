Acidente entre caminhão e ônibus seguido de incêndio deixou várias vítimas na BR-251, em MG - Divulgação / CBMMG

Acidente entre caminhão e ônibus seguido de incêndio deixou várias vítimas na BR-251, em MGDivulgação / CBMMG

Publicado 24/05/2026 15:13 | Atualizado 24/05/2026 17:39

Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta carregada com sucata deixou ao menos oito mortos e 10 feridos na manhã deste domingo, 24, na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais. Após o impacto, os dois veículos pegaram fogo.

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Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h55, no km 230 da rodovia.



Os bombeiros informaram que cinco corpos carbonizados ficaram presos às ferragens dos veículos. Outras 10 vítimas foram socorridas com vida pelo Samu.



Inicialmente, as autoridades haviam confirmado cinco mortes, mas o número foi atualizado ao longo da manhã para oito vítimas fatais.



O ônibus havia saído de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e seguia para Aracaju, em Sergipe. Já a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior de São Paulo.



Segundo a PRF, a carreta não registrou mortes entre os ocupantes



Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais atuaram no local. A rodovia ficou totalmente interditada e foi liberada por volta das 16h, causando um engarrafamento de cerca de 70 quilômetros.



A BR-251, conhecida como Rodovia Júlio Garcia, liga o litoral da Bahia à região Centro-Oeste do País, atravessando Minas Gerais.