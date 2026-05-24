Sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias CaixaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 24/05/2026 11:40 | Atualizado 24/05/2026 14:41

Duas apostas, uma do Rio de Janeiro e outra de Fortaleza, acertaram os seis números do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena e vão dividir o prêmio principal de R$ 336 milhões. Cada uma receberá R$ 168.170.026,83. As seis dezenas foram sorteadas às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, neste domingo (24).

No Rio, a aposta, que foi feita em uma lotérica na Rua da Relação, no Centro do Rio, irá receber R$ 168.170.026,83.

As dezenas sorteadas são: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.



O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Além dos dois vencedores do prêmio principal, outros 590 apostadores acertaram a quina, enquanto 37.565 fizeram a quadra.