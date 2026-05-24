Sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias CaixaMarcelo Camargo / Agência Brasil
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
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