Caso aconteceu na plataforma D da rodoviária do Plano Piloto no Distrito Federal (DF) - Concessao da Rodoviaria de DF / Reprodução

Caso aconteceu na plataforma D da rodoviária do Plano Piloto no Distrito Federal (DF)Concessao da Rodoviaria de DF / Reprodução

Publicado 24/05/2026 11:34

Rio - Dois criminosos, de 42 e 32 anos, foram presos em flagrante, na madrugada deste domingo (24), por tentarem assassinar um homem na Rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília. O crime aconteceu por volta das 3h20, em uma das áreas de embarque do terminal de ônibus.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os agressores usaram uma arma branca para desferir diversos golpes contra a vítima, que não teve a identidade revelada pelas autoridades. Uma equipe da Polícia Militar (PMDF) que fazia o patrulhamento na região percebeu a movimentação e conseguiu render os homens no local.

Os policiais militares prestaram os primeiros socorros à vítima e acionaram o resgate emergencial. Ele acabou encaminhado às pressas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), a principal unidade de saúde da capital federal, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde do paciente não foi divulgado.

A ocorrência seguiu oficialmente para à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) por volta das 4h30 da manhã, após a denúncia de testemunhas que estavam no terminal. Os dois agressores acabaram encaminhados para a carceragem da delegacia, passaram por exames e permanecem detidos à disposição da Justiça, onde aguardarão o devido processo legal.