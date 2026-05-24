Caso aconteceu na plataforma D da rodoviária do Plano Piloto no Distrito Federal (DF)Concessao da Rodoviaria de DF / Reprodução
Dupla é presa por tentar matar homem a facadas em rodoviária de Brasília
Criminosos foram detidos em flagrante após ataque; vítima foi socorrida e levada ao hospital
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Ele foi encontrado sem sinais de violência no chão da cozinha do apartamento onde morava