Não há registro de feridos - Reprodução / Redes sociais

Não há registro de feridosReprodução / Redes sociais

Publicado 24/05/2026 08:57

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão no bairro Calafate, na região Oeste de Belo Horizonte (MG), neste sábado (23). Não há registro de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, dez viaturas foram mobilizadas para combater as chamas no local. A cobertura do galpão desabou devido ao calor intenso. Apesar da proporção do incêndio, não houve vítimas.

Objetos armazenados no local, como camas, colchões e armários, foram consumidos pelas chamas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.