Não há registro de feridosReprodução / Redes sociais
Incêndio de grandes proporções atinge galpão em BH
Cobertura do imóvel desabou devido ao calor intenso
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Quem era o fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley que morreu aos 22 anos
Ele foi encontrado sem sinais de violência no chão da cozinha do apartamento onde morava
Aposentado é morto após cair no 'golpe da falsa entrega'
Duas pessoas com caixa de papelão nas mãos abordaram Celso Luiz Pavani em casa
Atleta de fisiculturismo e influenciador, Gabriel Ganley morre aos 22 anos
Causa da morte não foi divulgada
Explosão no Jaguaré: Sabesp e Comgás firmam acordo após protesto de moradores
Famílias haviam sido notificadas para deixar os hotéis em que estavam depois que tiveram suas casas destruídas
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