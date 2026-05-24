Ganley era considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário 'maromba' no BrasilReprodução / Redes sociais

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A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, ocorrida neste sábado (23), é investigada como "suspeita", de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial.

"A vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. Não foram encontrados sinais aparentes de violência no local", disse, em nota, a SSP.

Considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário "maromba" no Brasil, sua morte gerou grande comoção entre fãs, atletas e a comunidade esportiva nacional. Em nota, a Integralmedica, marca de suplementos que patrocinava o influenciador, lamentou a perda.
"Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado."