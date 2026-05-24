Ganley era considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário 'maromba' no Brasil - Reprodução / Redes sociais

Ganley era considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário 'maromba' no BrasilReprodução / Redes sociais

Publicado 24/05/2026 14:59 | Atualizado 24/05/2026 14:59

"Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado."