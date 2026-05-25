Júlia Zanatta (PL-SC) é deputada federal desde 2023 - Redes sociais / Reprodução

Júlia Zanatta (PL-SC) é deputada federal desde 2023Redes sociais / Reprodução

Publicado 25/05/2026 13:15 | Atualizado 25/05/2026 13:32

Rio - A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) abriu uma transmissão ao vivo pelo Instagram na noite do útlimo domingo (24) e recebeu pessoas de todo o Brasil para debater a escala 6x1.

''Boa noite, pessoal. Chama os haters aí na live que estou disposta a debater a 6x1'', disse Júlia ao iniciar live.

Ao longo da conversa, o público não aceitou as declarações da deputada e rebateu: ''Quer que a gente trabalhe 52 horas, mas folgou 252 dias?'', declarou Júlia após ler um comentário.

Em resposta, a parlamentar xinga o interlocutor e se explica: "Escória, nojentos, vadios, vagabundos,esses patifes, esses mentirosos, estão alimentando essa luta de classes e falando que folguei 252 dias. Eles pegam os dias que não tem sessão e dizem que a gente não trabalhou'', exclama.

Ela continua atacando e tentando se explicar: ''E você é um vermezinho que nunca vai crescer na vida, porque você não passa de um invejoso frustrado, como todo esquerdista é um frustrado. Porque não consegue conquistar, não tem força de vontade para trabalhar, para conquistar, e passa eternamente invejando os outros'', finaliza.

Quem é Júlia Zanatta?

Júlia Pedroso Zanatta é advogada, jornalista e deputada federal. Ela iniciou sua carreira na concorrendo à prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, e ficou em 3º lugar com 6.953 votos (7,03% dos votos válidos).

Ela é casada com Guilherme Colombo advogado e assessor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ele foi banido da Uber em novembro de 2022 por um suposto episódio de racismo. O caso ganhou repercussão em 2024, após Colombo mover um processo contra a plataforma para voltar a utilizar os serviços.