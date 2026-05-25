Interessados em participar do Enem 2026 devem se inscrever até dia 05 de junho - Tomaz Silva/Agência Brasil

Interessados em participar do Enem 2026 devem se inscrever até dia 05 de junhoTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 25/05/2026 12:26





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também divulgou nesta segunda-feira (25) os resultados dos recursos dos participantes do Enem 2025 que justificaram ausência nos dias das provas.



Para consultar o resultado final, é preciso entrar com login da conta da plataforma Gov.br.



O Inep alerta que não enviará qualquer tipo de correspondência à residência do participante para informar o resultado da justificativa de ausência no Enem 2025 ou da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2026.



Inscrição O resultado final dos recursos apresentados contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já está disponível na Página do Participante O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também divulgou nesta segunda-feira (25) os resultados dos recursos dos participantes do Enem 2025 que justificaram ausência nos dias das provas.Para consultar o resultado final, é preciso entrar com login da conta da plataforma Gov.br.O Inep alerta que não enviará qualquer tipo de correspondência à residência do participante para informar o resultado da justificativa de ausência no Enem 2025 ou da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2026.