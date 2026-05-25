Trabalhadores eram obrigados a fazer o corte manual da cana com uso de facõesTST/Divulgação
Ação resgata 35 em situação análoga à escravidão em São Paulo
Grupo foi aliciado na Região Nordeste e no interior paulista com a promessa de que teriam contrato de trabalho formal e alojamento adequado
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