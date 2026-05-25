O processo trata do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Brasília, firmado em 2012Bento Viana/Divulgação
Anac considera abrir consulta pública sobre reavaliação da concessão do Aeroporto de Brasília
Acordo aprovado pelo TCU estipula mudança de pagamento de taxa fixa para contribuição variável sobre a receita bruta.
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Justiça de MG concede proteção contra credores à fabricante de brinquedos Estrela
Grupo entrou com um pedido de recuperação judicial com uma dívida total de R$ 109 milhões
Estudo usa células-tronco contra complicações do transplante de medula
Terapia avançada vem sendo desenvolvida por pesquisadores da PUCPR
Escala 6x1: propostas de transição de 10, 5 ou 3 anos foram derrotadas, diz Boulos
Para ser aprovado na Câmara, o texto precisa passar na comissão especial e, depois, receber pelo menos 308 votos no plenário, em dois turnos
Flávio Bolsonaro viaja aos EUA para encontro com Trump e avisa ao Senado
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'Não passa pela nossa cabeça retirar Flávio da disputa', diz líder do PL
Legenda apoiará a candidatura do filho do ex-presidente mesmo ciente de sua relação com Vorcaro
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