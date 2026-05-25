O trabalhador pode verificar se possui valores a receber diretamente no aplicativo FGTS - Joédson Alves/Agência Brasil

O trabalhador pode verificar se possui valores a receber diretamente no aplicativo FGTSJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 25/05/2026 19:12

Cerca de 10,5 milhões de trabalhadores demitidos sem justa causa de 2020 a 2025 recebem nesta segunda-feira (25) o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento de valores desbloqueados.



Ao todo, o banco liberou cerca de R$ 8,5 bilhões. Os depósitos seriam feitos inicialmente na terça-feira (26), mas o calendário foi adiantado em um dia.



Quem recebe



Têm direito ao pagamento os trabalhadores que:



Aderiram ao saque-aniversário

Tiveram contrato suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025

Possuem saldo disponível nas contas do FGTS



A liberação vale para casos de:



Demissão sem justa causa

Despedida indireta

Culpa recíproca ou força maior

Falência ou morte do empregador

Encerramento de contrato temporário

Suspensão do trabalho avulso.



Como consultar



O trabalhador pode verificar se possui valores a receber diretamente no aplicativo FGTS.



A consulta está disponível nas opções:



“Resumo do Seu FGTS – Extrato Detalhado”;

“Informações Úteis”.



Como receber



Quem já cadastrou conta bancária no aplicativo do FGTS receberá o valor automaticamente.



Segundo a Caixa, cerca de 88% dos trabalhadores elegíveis têm conta cadastrada.



Para alterar ou incluir dados bancários, é necessário acessar o aplicativo e selecionar a opção:



“Conta bancária para saque do seu FGTS”.



Saque presencial



Quem não cadastrou conta poderá sacar os valores presencialmente até 1º de junho de 2026.



Os saques poderão ser feitos em:



Agências da Caixa

Casas lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui

Terminais de autoatendimento

Valores acima de R$ 3 mil deverão ser retirados exclusivamente nas agências.



Nascidos em junho



Trabalhadores nascidos em junho terão os valores liberados após o pagamento regular do saque-aniversário previsto para o mês.



Segundo a Caixa, os depósitos para esse grupo começam em 1º de junho de 2026.



Saque-aniversário



Criado em 2019, o saque-aniversário permite retirar parte do saldo do FGTS todos os anos no mês de aniversário do trabalhador.



Em troca, quem adere à modalidade perde o direito de sacar o saldo integral do fundo em caso de demissão sem justa causa, podendo retirar apenas a multa rescisória de 40%.



A modalidade também permite usar os valores futuros do FGTS como garantia em empréstimos bancários.



Entenda a liberação



Parte dos trabalhadores ainda tinha saldo bloqueado por causa de contratos de antecipação do saque-aniversário.



Segundo o governo, uma medida provisória permitiu a liberação dos recursos restantes após discussão sobre o tamanho da retenção necessária para garantir operações de crédito vinculadas ao fundo.



O crédito liberado agora já inclui a rentabilidade mensal do FGTS, com juros e atualização monetária incorporados ao saldo final.