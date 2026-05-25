O trabalhador pode verificar se possui valores a receber diretamente no aplicativo FGTSJoédson Alves/Agência Brasil
Ao todo, o banco liberou cerca de R$ 8,5 bilhões. Os depósitos seriam feitos inicialmente na terça-feira (26), mas o calendário foi adiantado em um dia.
Quem recebe
Aderiram ao saque-aniversário
Tiveram contrato suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025
Possuem saldo disponível nas contas do FGTS
Demissão sem justa causa
Despedida indireta
Culpa recíproca ou força maior
Falência ou morte do empregador
Encerramento de contrato temporário
Suspensão do trabalho avulso.
Como consultar
A consulta está disponível nas opções:
“Resumo do Seu FGTS – Extrato Detalhado”;
“Informações Úteis”.
Segundo a Caixa, cerca de 88% dos trabalhadores elegíveis têm conta cadastrada.
Para alterar ou incluir dados bancários, é necessário acessar o aplicativo e selecionar a opção:
“Conta bancária para saque do seu FGTS”.
Os saques poderão ser feitos em:
Agências da Caixa
Casas lotéricas
Correspondentes Caixa Aqui
Terminais de autoatendimento
Valores acima de R$ 3 mil deverão ser retirados exclusivamente nas agências.
Nascidos em junho
Segundo a Caixa, os depósitos para esse grupo começam em 1º de junho de 2026.
Saque-aniversário
Em troca, quem adere à modalidade perde o direito de sacar o saldo integral do fundo em caso de demissão sem justa causa, podendo retirar apenas a multa rescisória de 40%.
A modalidade também permite usar os valores futuros do FGTS como garantia em empréstimos bancários.
Entenda a liberação
Segundo o governo, uma medida provisória permitiu a liberação dos recursos restantes após discussão sobre o tamanho da retenção necessária para garantir operações de crédito vinculadas ao fundo.
O crédito liberado agora já inclui a rentabilidade mensal do FGTS, com juros e atualização monetária incorporados ao saldo final.
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