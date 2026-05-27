Condutor foi localizado soterrado próximo à cabine pelo Corpo de Bombeiros - Divulgação

Condutor foi localizado soterrado próximo à cabine pelo Corpo de BombeirosDivulgação

Publicado 27/05/2026 09:22

Um motorista morreu soterrado após perder o controle de uma carreta, nesta terça-feira (26), em uma rodovia próxima a Juiz de Fora. A identidade da vítima não foi divulgada.

O veículo estava carregado de milho e, segundo análise preliminar da Polícia Militar Rodoviária (PMR) feita no local do acidente, o caminhão seguia pela rodovia quando saiu da pista ao fazer uma curva para a esquerda.

Em seguida, a carreta girou sobre o próprio eixo e capotou, ficando com as rodas voltadas para o solo. Árvores às margens da rodovia contiveram o veículo e impediram que ele descesse pelo terreno.

O condutor foi localizado soterrado próximo à cabine pelo Corpo de Bombeiros. O Samu-Cisdeste realizou manobras de reanimação, mas a vítima morreu no local.