Flávio Bolsonaro apoia a entrada do Brasil na coalização Escudo das Américas, lançada por Trump em marçoJefferson Rudy/Agência Senado
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