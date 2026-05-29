Homem gravava vídeos por meio de furo em pastaDivulgação / PCPI
Polícia prende homem que escondia celular em pasta para gravar relações sexuais
Criminoso vendia fotos íntimas de vítimas a R$ 75
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