Homem gravava vídeos por meio de furo em pasta - Divulgação / PCPI

Homem gravava vídeos por meio de furo em pastaDivulgação / PCPI

Publicado 29/05/2026 13:03 | Atualizado 29/05/2026 13:05

A Polícia Civil do Piauí prendeu preventivamente, na manhã desta sexta-feira (29), um homem acusado de divulgação de pornografia sem consentimento, em Teresina. Ele gravava e vendia vídeos de mulheres com quem se relacionava.

De acordo com o delegado Humberto Mácula, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), as investigações da Operação Lente Oculta tiveram início após denúncias de sete vítimas. As mulheres reconheceram que seus vídeos estavam sendo comercializados por todo o país, inclusive por pessoas de outros estados.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, os agentes identificaram a técnica que o criminoso utilizava para que cometer os crimes e não ser percebido pelas vítimas. Ele usava uma pasta com um furo para esconder o celular e realizar as gravações. O conteúdo ilegal era, posteriormente, vendido na internet, por R$ 75.

Os policiais também encontraram, na casa do homem, diversas garrafas vazias de bebidas alcóolicas. Segundo o delegado, o material indica uma possível venda de produtos falsificados.

Polícia encontrou garrafas de bebidas vazias na residência do homem Divulgação / PCPI

Além das bebidas, foram apreendidos celulares e notebook. O homem, que não teve a identidade divulgada, vai responder pelo crime de divulgação não autorizada de pornografia. A Polícia Civil segue investigando o caso.

