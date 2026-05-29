Lula (PT) pediu respeito ao parlamentar aliado de Jair Bolsonaro em evento público nesta sexta-feira (29) - Ricardo Stuckert / PR

Lula (PT) pediu respeito ao parlamentar aliado de Jair Bolsonaro em evento público nesta sexta-feira (29)Ricardo Stuckert / PR

Publicado 29/05/2026 14:27

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que é preciso que a disputa eleitoral e a condução do governo não sejam misturadas. A declaração ocorreu após o senador oposicionista Laércio Oliveira (PP-SE) ser vaiado durante uma cerimônia da Petrobras, em Laranjeiras (SE). De acordo com o mandatário, é preciso ter contato com aliados e adversários para aprovar projetos de interesse do Executivo.

"É preciso não confundir a disputa eleitoral com governança. Na governança, eu preciso dos amigos, dos meio amigos e dos inimigos. Quando o projeto é de interesse brasileiro, eu não tenho vergonha de conversar com políticos", disse o petista.

O chefe do Executivo afirmou também que o cenário atual fez com que concorrentes nas urnas se tornassem inimigos nas ruas: "As pessoas não se toleram." Ainda sobre a reação do público contra o parlamentar, o presidente declarou que só assume postura de campanha a partir do dia 3 de julho.

"Eu só sou candidato a Presidente da República depois do dia 3 de julho. Até o dia 3 de julho eu sou o Presidente da República e vou viajar o Brasil entregando todas as obras que nós fizemos", afirmou.

O congressista de oposição fez uma cobrança pública ao chefe de Estado após a reação da plateia no anúncio de R$ 72,5 bilhões em investimentos da estatal de combustíveis. O integrante do Legislativo disse que o governo tem que pedir respeito aos apoiadores e alertou que o Palácio do Planalto corre o risco de esvaziar os palanques oficiais pelo país.

Como mostrou o Estadão, o parlamentar, que é próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu vaias assim que teve o nome anunciado pelo mestre de cerimônias. Como em outras ocasiões, o chefe do Executivo pegou o microfone e pediu moderação ao público, encerrando as manifestações da plateia.

"A gente não está aqui em um ato eleitoral ou partidário, isso aqui é um ato da Petrobras, que é muito significativo. As pessoas que estão aqui não vieram para cá de oferecidas, elas foram convidadas pela Petrobras e pelo governo para estar aqui. Então, eu gostaria que vocês recebessem as pessoas bem", declarou o mandatário na ocasião.