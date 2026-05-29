Lula deu declaração durante participação em um evento sobre investimentos da Petrobras em Sergipe - Reprodução / Canal Gov

Lula deu declaração durante participação em um evento sobre investimentos da Petrobras em SergipeReprodução / Canal Gov

Publicado 29/05/2026 13:24 | Atualizado 29/05/2026 13:50

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (29), que irá reenviar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Supremo Tribunal Federal ao Senado Federal. A cadeira segue desocupada desde o ano passado.

"Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte e eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque ele é um dos melhores advogados deste país. Ele não foi derrotado porque tem alguma ficha suja na vida dele, ele é um dos homens mais íntegros deste país", disse o presidente.

"Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. E vou mandar por respeito à função presidencial. Sou eu que indico. O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica."

Lula também afirmou que precisa "dos amigos, dos meio-amigos e dos inimigos quando o projeto é de interesse brasileiro".

O presidente revelou que ficou triste ao saber que o Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias no último mês. O advogado-geral da União recebeu 34 votos favoráveis e 42 contrários.

Quem é Jorge Messias?

Messias tem 45 anos de idade e poderá ficar no Supremo pelos próximos 30 anos, quando completará 75 anos, idade para aposentadoria compulsória.



Jorge Messias está no comando da AGU desde 1° de janeiro de 2023, início do terceiro mandato de Lula.



Nascido no Recife, o ele é procurador concursado da Fazenda Nacional desde 2007. É formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e tem títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB).



Durante o governo de Dilma Rousseff, Messias foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República.

*Com informações da Agência Brasil