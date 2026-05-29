Fachin diz que, em novo regime disciplinar, a punição mais grave será a perda do cargo sem remuneraçãoAgência Brasil
Fachin diz que aposentadoria compulsória para juízes é 'prêmio', e não punição máxima
Presidente do STF apresentará proposta para implementar o novo regime disciplinar da magistratura
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Presidente ainda não tinha feito nenhuma declaração pública sobre o assunto
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