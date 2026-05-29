Ricardo Nunes criticou a postura do Planalto sobre a classificação de grupos criminosos Redes sociais / Reprodução
A Secretaria de Estado americana emitiu na quinta-feira (28) um comunicado informando a nova designagem jurídica para as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). No próximo dia 5 de junho, ambas constarão em uma segunda lista focada em grupos internacionais que oferecem riscos à segurança externa daquela nação.
A medida de Washington foi anunciada sem o aval da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contou com o suporte político de parlamentares de oposição. A sanção externa também recebeu elogios públicos nas redes sociais por parte do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
"Se for para interferir, para levar integrantes do PCC e do Comando Vermelho pra cadeia, que fique muito à vontade", declarou o prefeito paulistano em entrevista coletiva. O mandatário municipal aproveitou o momento para alfinetar a reação da Esplanada dos Ministérios: "Lamento que o governo federal, ao invés de fazer uma atuação firme com relação a esse tema, tente minimizar colocando na cabeça das pessoas algo que é totalmente incompreensível de dizer sobre soberania", criticou.
A equipe do Planalto rebateu a classificação imposta pela gestão americana, mencionando possíveis ameaças à estabilidade das transações do sistema de pagamentos instantâneos (Pix) e classificando as movimentações de opositores em território estrangeiro como deploráveis. Em nota oficial, as autoridades federais defenderam a autonomia institucional do país e ressaltaram que a definição legal e as ações de enfrentamento aos delitos internos competem exclusivamente às forças de segurança brasileiras.