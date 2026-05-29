Chefes da Fazenda, Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal participaram da reunião no Palácio nesta sexta (29)Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Planalto convoca reunião com ministros após Trump classificar PCC e CV como terroristas
Encontro ajudou a traçar o tom da resposta oficial do governo brasileiro ao norte-americano
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Jornalista produzia pauta sobre os preços do milho verde às vésperas do início das festas juninas
Operação conjunta apreende mais de 82 mil quilos de produtos irregulares ligados ao café
Quase um terço dos locais inspecionados foram interditados
Fachin diz que aposentadoria compulsória para juízes é 'prêmio', e não punição máxima
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Lula fala pela 1ª vez sobre radioterapia e diz que população terá acesso a mesmos equipamentos
Presidente ainda não tinha feito nenhuma declaração pública sobre o assunto
Líder da luta contra a escala 6x1, Rick Azevedo acredita que vitória permitirá novos avanços
Ex-balconista dirige mobilização contra a jornada em debate
STF passa julgamento de recursos de big techs sobre redes sociais para o plenário físico
Análise estava prevista para começar nesta sexta-feira (29). Ainda não há nova data