Baleia Rossi defendeu o legado de Temer em agenda com empresários paulistas - Divulgação

Baleia Rossi defendeu o legado de Temer em agenda com empresários paulistasDivulgação

Publicado 29/05/2026 15:23 | Atualizado 29/05/2026 18:28

O dirigente nacional do MDB, Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, afirmou nesta sexta-feira (29) que costuma ouvir que o país necessita de uma liderança com o perfil do antigo chefe do Executivo federal. A declaração foi feita ao criticar a ausência de propostas dos pré-candidatos à Presidência no pleito deste ano.



"Na eleição de 2026, agora, este ano, nós deveríamos debater não pessoas, como a gente tem visto por aí; a gente deveria debater projetos", declarou o comandante partidário. "Nós podemos correr os riscos, que seria muito ruim, de novamente eleger o presidente que seja menos rejeitado, e não aquele que verdadeiramente a população quer para o futuro do País."



A fala ocorreu durante um encontro de negócios promovido pelo Grupo Lide, em São Paulo (SP). Também participaram da agenda o próprio homenageado, o vice-governador paulista e o prefeito da capital.



Baleia disse ainda que a legenda está preparada para a disputa nas urnas, com dez nomes ao governo estadual, 20 ao Senado Federal e uma bancada atual de 37 deputados federais. Segundo ele, a meta é ampliar a força política nas duas Casas do Congresso Nacional no próximo mandato.

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