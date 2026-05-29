Falta de competência dos gestores para administrar empresas estatais é o motivo das privatizações, defende LulaRicardo Stuckert / PR
Lula diz sonhar em reverter privatizações de empresas estratégicas
Presidente visitou fábrica de fertilizantes em Sergipe
Lula diz sonhar em reverter privatizações de empresas estratégicas
Presidente visitou fábrica de fertilizantes em Sergipe
'Que fique muito à vontade', diz Ricardo Nunes sobre possível interferência dos EUA por terrorismo
Prefeito de SP alfinetou o Palácio do Planalto e minimizou discursos de soberania
Rodrigo Pacheco diz que pretende abandonar a política após o fim de seu mandato
Senador não disputará governo de MG
'Escuto muito que o Brasil está precisando de um estadista como Michel Temer', diz presidente do MDB
Baleia Rossi criticou a falta de projetos dos concorrentes ao Planalto durante almoço empresarial
Planalto convoca reunião com ministros após Trump classificar PCC e CV como terroristas
Encontro ajudou a traçar o tom da resposta oficial do governo brasileiro ao governo norte-americano
Lula defende senador da oposição após vaias em evento: 'Não misturem eleições com governança'
Presidente afirmou que o cenário atual fez com que concorrentes se tornassem inimigos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.