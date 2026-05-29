Itens apreendidos podem comprometer a competitividade e a credibilidade da produção de café no BrasilMarcello Casal Jr/Agência Brasil
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