Ministro Luiz Marinho também formalizou a instalação da Mesa Estadual do Trabalho Decente no Meio RuralValter Campanato/Agência Brasil
MTE atualiza normas de trabalho com eletricidade
Passa a vigorar um regramento específico para a prevenção de arco elétrico, com regulamentação de procedimentos protetivos
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