Ministro do STF Flávio Dino não recebeu autorização médica para fazer um voo longo até Lisboa, em Portugal - Rosinei Coutinho/STF

Ministro do STF Flávio Dino não recebeu autorização médica para fazer um voo longo até Lisboa, em PortugalRosinei Coutinho/STF

Publicado 31/05/2026 19:18

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino informou neste domingo, 31, que não participará do Fórum de Lisboa, organizado pelo colega Gilmar Mendes, porque fraturou e rompeu o ligamento do pé.

"Estou na mais portuguesa das cidades brasileiras, apesar de fundada por franceses, a minha São Luís. Alcançado por um pequeno acidente doméstico, não obtive autorização médica para um longo voo até Lisboa", escreveu Dino em carta ao Fórum.

No documento, o ministro compartilhou o que falaria no painel sobre "Constitucionalismo Transformador: um Novo Conceito em Perspectiva Comparada". "Quando o Fórum de Lisboa se reunir novamente, em 2027, os mandatários políticos eleitos no próximo outubro já estarão no exercício dos seus cargos. E então empresários, líderes políticos e sociais, professores poderão nos ajudar a avaliar quão distantes ou próximos estaremos do zênite da nossa Nação", concluía a palestra.