Ministro do STF Flávio Dino não recebeu autorização médica para fazer um voo longo até Lisboa, em PortugalRosinei Coutinho/STF
Dino fratura o pé e informa que não participará do Fórum de Lisboa organizado por Gilmar Mendes
Ministro disse ter sofrido um acidente doméstico e também rompeu um ligamento
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O senador criticou o partido por manter as mesmas pautas de 'rever privatizações, defender criminosos e demonizar os EUA, além das mentiras sobre a Lava Jato'
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