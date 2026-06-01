Ministério das Cidades é responsável pelas políticas de desenvolvimento urbano, como o abastecimento de água Marcelo Camargo/Agência Brasil
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