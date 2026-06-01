Jovem tinha 21 anos e trabalhava como auxiliar operador de máquina - Reprodução / Instagram

Jovem tinha 21 anos e trabalhava como auxiliar operador de máquinaReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2026 11:28

Um jovem morreu após ter a cabeça prensada por uma máquina, na cidade de São João Batista, a 70 quilômetros de Florianópolis, em Santa Catarina. Andrei Cauan Correia, de 21 anos, trabalhava no local como auxiliar operador de máquina.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (30), na metalúrgica Avant (Metalúrgica DJ Ltda), no bairro Krecher. Segundo o Corpo de Bombeiros, Andrei morreu na hora. Ele teve a cabeça prensada por uma máquina hidráulica de fabricação de telas de ferro. Após constatar o estado do jovem, os agentes fizeram o acionamento da polícias Militar e Polícia Civil.

De acordo com a empresa, a máquina envolvida no ocorrido era "avançada" e estava certificada com a NR-12, norma do Ministério do Trabalho e Emprego que define parâmetros de segurança para prevenir acidentes com equipamentos.

A metalúrgica afirma que o caso teria acontecido quando o trabalhador tentou recuperar um objeto caído. Segundo a empresa, ele teria se abaixado, adentrado em um espaço estreito e, ao retornar para a posição anterior, foi atingido pelo mecanismo da máquina que movimenta as telas. O equipamento teria parado de funcionar imediatamente.

A Avant declarou que prestou "todo o apoio possível" e custeou o sepultamento de Andrei. Em nota, a empresa prestou condolências e disse colaborar com as autoridades competentes na apuração dos fatos.

"A Metalúrgica DJ Ltda comunica, com profundo pesar, o falecimento de um de seus colaboradores, ocorrido em 30 de maio de 2026. A Direção e toda a equipe expressam as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Desde os primeiros momentos a empresa tem prestado apoio à família e mobilizado a estrutura para auxiliar nas providências necessárias, com diligência e sensibilidade diante desta difícil circunstância. Colabora com as autoridades competentes na adequada apuração dos fatos e permanece à disposição da família, com absoluto respeito à memória do colaborador e à privacidade de seus familiares."

Andrei Cauan Correia foi enterrado neste domingo (31), no cemitério municipal do município de Canelinha (SC). Ele deixa a mãe, a namorada e quatro irmãos.

A Polícia Civil investiga o caso.