Jovem tinha 21 anos e trabalhava como auxiliar operador de máquinaReprodução / Instagram
Jovem morre após ter cabeça prensada em metalúrgica de Santa Catarina
De acordo com a empresa, acidente ocorreu quando o trabalhador tentou recuperar um objeto caído no equipamento
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