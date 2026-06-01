Celina recebeu uma visita conjunta de Michelle Bolsonaro e Damares Alves Redes sociais / Reprodução
Governadora do DF recebe alta após apresentar quadro de pneumotórax
De acordo com o boletim hospitalar, Celina Leão realizou um procedimento que ocorreu 'sem intercorrências'
Hóspede norte-americana é encontrada morta em hotel de luxo em SP
Vítima foi localizada no interior de um dos quartos
Homem acusa namorada de mantê-lo em cárcere privado e queimá-lo com água fervente em MG
Agressões teriam começado após uma discussão entre o casal
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Lula lidera cenários de 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro, aponta RealTime/Big Data
Presidente está cinco pontos percentuais à frente em disputa direta com senador
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