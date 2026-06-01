Nas projeções de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%Agência Brasil
Na pesquisa divulgada em maio, antes do caso "Dark Horse', os dois apareciam empatados tecnicamente no segundo turno, dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, com Flávio numericamente à frente, com 44% e Lula com 43%. O mesmo cenário de empate técnico havia sido registrado na pesquisa de março, com Lula numericamente à frente, com 42% e Flávio Bolsonaro com 41%.
Com relação aos outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto, a pesquisa divulgada nesta segunda mostra o seguinte no cenário de primeiro turno: Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) pontuam 6% cada, Romeu Zema (Novo) 4%, Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) registram 3% cada.
Nas projeções de segundo turno, o cenário mais apertado para Lula seria contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Contra o ex-governador de Goiás, Lula e Caiado aparecem empatados com 43% cada. Contra Romeu Zema, há empate técnico, dentro da margem de erro, com Lula pontuando 43% e Zema 40%.
A pesquisa diz ainda que 48% dos entrevistados estão cansados da polarização entre petismo e bolsonarismo e gostariam de ver uma terceira via nessa corrida presidencial.
Foram feitas 2.000 entrevistas em todo o território nacional, entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob protocolo BR-05864/2026.
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