Segundo Caiado, principal tema dessa eleição será a moralReprodução / YouTube
Segundo ele, o principal tema dessa eleição será a moral e é preciso ter autoridade moral para governar.
Ele disse que o governo do PT construiu e "pôs fermento nas facções criminosas". "Qual é o fator determinante dessa campanha eleitoral? Moral. Este é o divisor de águas. Um governo que construiu as duas facções mais violentas do país e as mais importantes. Multinacionais do crime. PCC e Comando Vermelho", disse.
O ex-governador disse ainda que o PT foi quem colocou fermento nessas organizações criminosas. Ele afirmou que irá categorizar essas organizações criminosas como terroristas e combatê-las com as Forças Armadas. "Vou implantar como terrorista, vou usar as forças de segurança, Exército Aeronáutico, a Marinha, as forças estaduais e vou fazer um combate severo a poder resgatar a soberania brasileira - primeiro item para o Brasil crescer. Chega", completou.
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