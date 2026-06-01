Acidente ocorreu no km 506 da rodovia, área do município de Santa Terezinha, a 109 km de Feira de SantanaReprodução / Redes sociais
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