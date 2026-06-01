Acidente ocorreu no km 506 da rodovia, área do município de Santa Terezinha, a 109 km de Feira de Santana - Reprodução / Redes sociais

Acidente ocorreu no km 506 da rodovia, área do município de Santa Terezinha, a 109 km de Feira de SantanaReprodução / Redes sociais

Publicado 01/06/2026 08:35 | Atualizado 01/06/2026 08:35

Um acidente entre uma van e um caminhão deixou 16 mortos na tarde deste domingo (31), na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, o caminhoneiro foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo.

As informações preliminares apontam que o caminhão invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a van. O acidente ocorreu no km 506 da rodovia, área do município de Santa Terezinha, a 109 km de Feira de Santana.

Acidente ocorreu no km 506 da rodovia, área do município de Santa Terezinha, a 109 km de Feira de Santana Reprodução / Redes sociais

Um inquérito policial foi instaurado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) para apurar as circunstâncias do acidente.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que nove corpos estão sendo periciados na unidade de Santo Antônio de Jesus, enquanto os outros sete foram encaminhados para a unidade de Feira de Santana.

"Assim que concluídos os exames periciais e estabelecidas as identificações, todas as liberações acontecerão pelo IML em Salvador, para facilitar o acesso das famílias. O DPT se solidariza com todas as famílias e amigos das vítimas."