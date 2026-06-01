Hugo Motta fez declarações durante a abertura do XIV Fórum Jurídico de Lisboa, em PortugalReprodução / TV Câmara
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Projeto de lei estabelece regras sobre a tecnologia conforme o grau de risco
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Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (1º)
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