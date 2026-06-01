De acordo com a Agência, produto estava sendo comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonato - Reprodução

De acordo com a Agência, produto estava sendo comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonatoReprodução

Publicado 01/06/2026 11:02

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do suplemento Magnésio L-Treonato 1000 mg, da empresa Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (1º).

A ação, que faz parte de uma medida preventiva adotada pela Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Anvisa, também prevê o recolhimento de todos os lotes do produto.

De acordo com a Agência, o produto estava sendo comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio L-treonato, composto não autorizado para uso na categoria de suplementos alimentares no país.

"O produto vinha sendo comercializado como suplemento alimentar contendo magnésio treonato, ingrediente que não possui autorização para uso nessa categoria", escreveu a Anvisa em nota.



A matéria não conseguiu contato com a empresa Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda. O espaço segue aberto.

