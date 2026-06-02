Oito ocupantes da van foram resgatados com vida - Divulgação / CBMGO

Oito ocupantes da van foram resgatados com vidaDivulgação / CBMGO

Publicado 02/06/2026 08:34 | Atualizado 02/06/2026 08:51

Um acidente entre uma van de transporte escolar e um caminhão deixou cinco estudantes mortos, na noite desta segunda-feira (1º), na município de Buriti de Goiás, interior de Goiás. As vítimas estudavam em um colégio da Polícia Militar.

A colisão entre o veículo e uma carreta que transportava gado aconteceu no início da noite, na rodovia estadual GO-518, em um trecho entre os municípios de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Luís de Montes Belos, responsável pelo salvamento, a van carregava 13 pessoas. Os mortos ficaram presos às ferragens.

Já os oito feridos foram socorridos por equipes do Samu de Buriti de Goiás e de Sanclerlândia.

As vítimas, dois meninos e três meninas, estudavam no Colégio Estadual da Polícia Militar - CEPMG 5 de janeiro, da cidade de Sanclerlândia. Elas tinham entre 11 e 14 anos.

Van colidiu com caminhão que transportava gado Reprodução / X

O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), afirmou que recebeu a noticia com "muita tristeza" e decretou luto oficial de três dias.

"Neste momento tão difícil, me solidarizo com os familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar. A partida desses jovens deixa Goiás de luto. Determinei que as equipes do Estado prestem toda a assistência necessária às vítimas e às suas famílias. Os estudantes feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região, onde recebem atendimento médico. Desejo pronta recuperação a todos. Em respeito à memória dos estudantes, decretei luto oficial de três dias em Goiás e a suspensão das aulas da rede estadual nos municípios de Sanclerlândia e Córrego do Ouro. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de profunda tristeza."

O CEPMG 5 de janeiro manifestou pesar e classificou a perda como "irreparável".

"A partida tão precoce dessas crianças que carregavam sonhos, talentos e projetos de vida deixa um vazio impossível de ser mensurado. Que Deus conceda conforto, força e serenidade a todos os que enfrentam esse momento de luto. Que as lembranças, os sorrisos e os laços construídos permaneçam vivos na memória e no coração de nossa comunidade."

A Polícia Militar e as prefeituras de Córrego do Ouro e de Sanclerlândia também publicaram, nas redes sociais, notas de pesar.

Os velórios acontecem na manhã desta terça-feira (2), no Ginásio dos Esportes, em Córrego do Ouro. A Polícia Civil investiga o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci